Kecske sétálgat az autók között Paks belvárosában (fotó)

Elszökött egy kecske otthonról Pakson. A történtekről a TelePaks számolt be a közösségi oldalon.

Teol.hu

„Elszökött egy kecske! Ha valakinek hiányzik: a Kinizsi utcában, a Mező utcánál, sőt a Kurcsatov környékén is látták kóborolni. Úgy tűnik, önálló kalandtúrára indult! Te merrefelé láttad? ” – írja az oldal.

 

