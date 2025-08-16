Elképesztő
15 perce
Kecske sétálgat az autók között Paks belvárosában (fotó)
Elszökött egy kecske otthonról Pakson. A történtekről a TelePaks számolt be a közösségi oldalon.
„Elszökött egy kecske! Ha valakinek hiányzik: a Kinizsi utcában, a Mező utcánál, sőt a Kurcsatov környékén is látták kóborolni. Úgy tűnik, önálló kalandtúrára indult! Te merrefelé láttad? ” – írja az oldal.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre