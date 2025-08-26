Keleti-program: az év legnagyobb vasúti karbantartása indult el (térképpel)

Hétfőn négy hétre bezárt a Keleti pályaudvar. Az 1881-ben építeni kezdett, majd három év múlva megnyitott impozáns indóház Európa egyik legkorszerűbb vasútállomása volt a maga idejében, és másfél évszázadon át szolgálta az utazókat. Most azonban szeptember 21-ig nem indulnak és nem érkeznek ide vonatok, mert megkezdődött az év legnagyobb vasúti karbantartása.

A Keleti pályaudvar bezárása nem érinti az indulás és érkezés időpontját Szekszárdon

Forrás: A szerző fotója

A lezárás a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vonal utasait is érinti. A MÁV több budapesti átszállási pontot alakított ki, és a fővárosban a BKK pótlóbuszokkal, expresszvillamossal, valamint a vonatjegyek elfogadásával igyekszik enyhíteni a közlekedési nehézségeket.

A legtöbb tolnai utazót a pécsi vonal érinti, így a Szekszárdról indulók is változásokkal szembesülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arra kérte az utasokat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem tájékozódjanak a módosításokról, mert így elkerülhetik a felesleges kellemetlenségeket.

Vonatok közlekedése a Keleti Pályaudvar lezárása idején

Forrás: MÁV-START Zrt.

A Keleti pályaudvar felújítására nagy szükség van

A Keleti felújítására nagy szükség van: az elmúlt évtizedekben elmaradt karbantartások miatt a vasúti pálya állapota romlott, ami egyre több üzemzavart, lassú jelet és kiszámíthatatlan menetrendet okozott. A négyhetes lezárás ugyan kényelmetlenséget jelent, de hosszú távon biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést szolgál.

Tolna vármegyében a vonatok továbbra is a megszokott időben indulnak és érkeznek, Budapesten viszont érdemes előre megtervezni az utazást. Részletes információk a mavcsoport.hu/keleti oldalon találhatók.