augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

29°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Javaink védelme

1 órája

Készüljön fel időben a szezonra, kérje az ingyenes szolgáltatást!

Címkék#szakember#szén monoxid#kémény

Kéménytűzhöz idén eddig tizenháromszor vonultak vármegyénk tűzoltói, szén-monoxid jelenléte miatt pedig tizenhatszor riasztották őket. Mindkét eset megelőzhető rendszeres kéménysepréssel.

Révészné Hanol Erzsébet

Nem érdemes a fűtési szezon kezdetéig várni a kéményseprés elvégeztetésével, hiszen a szakemberek abban az időszakban a legleterheltebbek, és többet kell várni az ellenőrzésre – figyelmeztetett Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint mondta, magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz. Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni.

A kéménysepréssel nem érdemes a fűtési szezonig várni
Ne várjon az időpontfoglalással, kérjen mielőbb kéményseprést
Fotó: Makovics Kornél (archív fotó)

Nyáron előbb találni időpontot a kéményseprésre

A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is. Telefonon a 1818-as számot tárcsázza, majd a telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni – ismertette a szóvivő.

Arra is kitért, hogy ott, ahol gázzal fűtenek, kétévente, ahol pedig szilárd tüzelővel, ott évente érdemes megnézetni a kéményt. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek. Idén eddig tizenhárom alkalommal vonultak vármegyénk tűzoltói kéménytűzhöz, míg szén-monoxiddal kapcsolatos riasztás augusztus 5-ig tizenhat alkalommal fordult elő. Szerencsére ezek egyike sem járt sérüléssel, halálesettel.

Az elégtelen levegő-utánpótlás szén-monoxid keletkezéséhez vezet

Fontos tudni, hogy szén-monoxid nemcsak a fűtési szezon velejárója. Ez a színtelen, szagtalan gáz akkor keletkezik, ha zárt térben nyílt lánggal működő berendezést használnak, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző-, vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A nyári időszakban, a melegben is csökkenhet a kémények huzathatása, amely miatt a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szén-monoxid keletkezhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu