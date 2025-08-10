Készüljön fel időben a szezonra, kérje az ingyenes szolgáltatást!

Nem érdemes a fűtési szezon kezdetéig várni a kéményseprés elvégeztetésével, hiszen a szakemberek abban az időszakban a legleterheltebbek, és többet kell várni az ellenőrzésre – figyelmeztetett Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint mondta, magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz. Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni.

Ne várjon az időpontfoglalással, kérjen mielőbb kéményseprést

Fotó: Makovics Kornél (archív fotó)

Nyáron előbb találni időpontot a kéményseprésre

A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is. Telefonon a 1818-as számot tárcsázza, majd a telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni – ismertette a szóvivő.

Arra is kitért, hogy ott, ahol gázzal fűtenek, kétévente, ahol pedig szilárd tüzelővel, ott évente érdemes megnézetni a kéményt. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek. Idén eddig tizenhárom alkalommal vonultak vármegyénk tűzoltói kéménytűzhöz, míg szén-monoxiddal kapcsolatos riasztás augusztus 5-ig tizenhat alkalommal fordult elő. Szerencsére ezek egyike sem járt sérüléssel, halálesettel.

Az elégtelen levegő-utánpótlás szén-monoxid keletkezéséhez vezet

Fontos tudni, hogy szén-monoxid nemcsak a fűtési szezon velejárója. Ez a színtelen, szagtalan gáz akkor keletkezik, ha zárt térben nyílt lánggal működő berendezést használnak, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző-, vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A nyári időszakban, a melegben is csökkenhet a kémények huzathatása, amely miatt a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szén-monoxid keletkezhet.