Nemcsak a hagyomány, az innováció is megjelenik ezekben a kenyerekben

Augusztus 20. nemcsak az államalapítás, hanem az új kenyér ünnepe is. A Magyar Pékszövetség így idén már tizennegyedik alkalommal hirdette meg a nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Szent István Napi Kenyérversenyt, melynek győzteseiről Szőke Anikóval, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselőjével beszélgettünk.

Szőke Anikó a Szent István Napi Kenyérverseny győzteseiről szolgált érdekességekkel

Fotó: TEOL (archív)

Egyre népszerűbb a Szent István Napi Kenyérverseny

Idén közel hetven terméket neveztek a három kategóriában. A Szent István napi kenyér címért húsz vállalkozás indult huszonkilenc termékkel. Az Innovatív kenyér kategóriában tizennégy cég huszonhat termékkel jelentkezett, míg a Leveles sétáló sütemény kiírásra kilenc cég küldte el tizenhárom termékét.

Az újító szellem és a hagyomány találkozása

A Szent István napi kenyér címet a Balmaz Sütöde Kft. alkotása, az „Alföldi Pajta kenyér – tönkölyliszttel” nyerte el. A hagyományos kenyérsütés technológiát követve, kovászos eljárással készül, mégis újat nyújt a választott alapanyaggal: a tönkölybúzaliszt nemcsak ízében gazdagabb, hanem táplálóbb, emészthetőbb alternatívája a búzának.

Az Alföldi Pajta kenyér – tönkölyliszttel nyerte el a Szent István napi kenyér címet

Forrás: Magyar Pékszövetség

Innovatív kenyér kategóriában a Varga Pékség „Mediterrán kenyér extraszűz olívaolajjal” nevet viselő kenyere nyert, amely magyar búzával készült, ötvözve a mediterrán konyhaművészet ízvilágával és egészségtudatosságával. A leveles sétáló sütemény, vagyis a jövet-menet gyorsan fogyasztható péksüteményeket magában foglaló kategóriában a Három Tarka Macska Pékség alkotását hirdették ki győztesnek. Az „Augusztusi Álom” croissant alapú, rétegzett, kívül roppanós, belül krémes sütemény, brownie töltelékkel és meggyszósszal. A sütemény a francia eleganciát és a magyar ízvilágot jeleníti meg.

A Magyar Ízek Utcájában lehet kóstolni

A verseny célja a hagyományőrzés, a szakmai megújulás és a minőségi kenyérkultúra fejlesztése, egyben ösztönzi a pékségeket az innovációra és természetes alapanyagok használatára – mondta Szőke Anikó. Hozzátette, hogy a nemzeti ünnepen, a Magyar Ízek Utcájában bárki megkóstolhatja a nyertes termékeket, amelyek aztán a vállalkozó kedvű pékségek kínálatába is bekerülhetnek.

