Képeken a világűr titkai – nem fényévben mért távolságra

Augusztus 4-én délután nyílt meg Hatházi Gergely fotókiállítása a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárban. A különleges tárlaton 19 lélegzetelállító asztrofotó látható, amelyeken központi csillagunk, a Nap, a Hold, illetve különféle bolygók tűnnek fel lenyűgöző részletességgel.

Hatházi Gergely amatőr csillagász, fotókiállításának megnyitóján

Forrás: Beküldött/Hatházi Gergely

A kiállítás célja nemcsak a vizuális élmény, hanem az ismeretterjesztés is: minden kép mellett rövid, közérthető magyarázat található arról, mit is láthatunk pontosan. Így a látogatók nemcsak gyönyörködhetnek az éjszakai égbolt csodáiban, hanem közelebb is kerülhetnek annak rejtelmeihez.

A tárlat két hónapig ingyenesen látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.