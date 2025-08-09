Fotókon a kozmosz csodái
25 perce
Képeken a világűr titkai – nem fényévben mért távolságra
Augusztus 4-én délután nyílt meg Hatházi Gergely fotókiállítása a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárban. A különleges tárlaton 19 lélegzetelállító asztrofotó látható, amelyeken központi csillagunk, a Nap, a Hold, illetve különféle bolygók tűnnek fel lenyűgöző részletességgel.
A kiállítás célja nemcsak a vizuális élmény, hanem az ismeretterjesztés is: minden kép mellett rövid, közérthető magyarázat található arról, mit is láthatunk pontosan. Így a látogatók nemcsak gyönyörködhetnek az éjszakai égbolt csodáiban, hanem közelebb is kerülhetnek annak rejtelmeihez.
A tárlat két hónapig ingyenesen látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.
