augusztus 26., kedd

Izsó névnap

14°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó előre tudni

1 órája

Kerülje el azt utcát - Erre figyelmeztet a képviselő!

Címkék#építkezés#útszakasz#Hosszúvölgy utca#lezárás

Bencze Péter

Építkezés miatt néhány napra lezárják a szekszárdi Hosszúvölgy utca felső szakaszát – erről tájékoztatta a környék lakóit Szollár Zoltán, a terület önkormányzati képviselője.

A Hosszúvölgy utcát építkezés miatt érdemes most elkerülni két napig
A Hosszúvölgy utcát építkezés miatt érdemes most elkerülni két napig
Forrás:  Facebook

A Hosszúvölgy u. 49/b szám alatti ingatlan építése során elérkezett az a munkafázis, amikor a víz- és szennyvízbekötést végzik. Az ehhez kapcsolódó betonozási munkák miatt a lezárt útszakasz 48 órán keresztül nem használható, mivel ennyi idő szükséges a beton megfelelő szilárdulásához.

A képviselő kérte az utca alsó részén, valamint a Diófa utca, a Tatai völgy és a Tramini utca lakóit, hogy a város irányába lefelé közlekedjenek, és számítsanak a forgalom növekedésére az utca alsóbb szakaszán.

„Legyünk türelmesek és előrelátóak, hiszen a forgalom terhelése most a Hosszúvölgy utca alsó részére nehezedik. Köszönöm a megértést!” – írta közösségi üzenetében a képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu