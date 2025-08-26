Kerülje el azt utcát - Erre figyelmeztet a képviselő!

Építkezés miatt néhány napra lezárják a szekszárdi Hosszúvölgy utca felső szakaszát – erről tájékoztatta a környék lakóit Szollár Zoltán, a terület önkormányzati képviselője.

A Hosszúvölgy utcát építkezés miatt érdemes most elkerülni két napig

Forrás: Facebook

A Hosszúvölgy u. 49/b szám alatti ingatlan építése során elérkezett az a munkafázis, amikor a víz- és szennyvízbekötést végzik. Az ehhez kapcsolódó betonozási munkák miatt a lezárt útszakasz 48 órán keresztül nem használható, mivel ennyi idő szükséges a beton megfelelő szilárdulásához.

A képviselő kérte az utca alsó részén, valamint a Diófa utca, a Tatai völgy és a Tramini utca lakóit, hogy a város irányába lefelé közlekedjenek, és számítsanak a forgalom növekedésére az utca alsóbb szakaszán.

„Legyünk türelmesek és előrelátóak, hiszen a forgalom terhelése most a Hosszúvölgy utca alsó részére nehezedik. Köszönöm a megértést!” – írta közösségi üzenetében a képviselő.