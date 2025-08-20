Kerülje el ezt az utat, ha jót akar magának - Ez az oka

Szekszárd térségében aszfaltoznak az M6-os autópályán Budapest felé haladva. Az Útinform tájékoztatása szerint a 153–148. kilométer között a külső sávot lezárták.

Az utinform közlése szerint torlódásra kell számítani az M6-oson Szekszárd térségében

Fotó: Mártonfai Dénes

A közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk, fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat!