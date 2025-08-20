Érdemes másfelé menni
1 órája
Kerülje el ezt az utat, ha jót akar magának - Ez az oka
Szekszárd térségében aszfaltoznak az M6-os autópályán Budapest felé haladva. Az Útinform tájékoztatása szerint a 153–148. kilométer között a külső sávot lezárták.
A közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk, fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre