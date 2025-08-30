Két szekszárdi szakember kapta idén a Triebler Irma kitüntető címet (videó)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2025-ben Szabolcska Károlynét és Szabó Aliz Magdolnát részesítette a Triebler Irma kitüntető címben, amellyel a szociális területen hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkát ismeri el a város.

Szabolcska Károlyné átveszi a díjat Berlinger Attilától

Fotó: Kiss Albert

Szabolcska Károlyné több évtizeden át dolgozott gazdasági területen, majd nyugdíjasként is aktívan segíti a közösséget: a Szekszárdi Nyugdíjasok Egyesületének elnökségi titkáraként immár húsz éve szervez támogatásokat, adománygyűjtéseket és programokat a város idősei számára.

Szabó Aliz Magdolna a Humánszolgáltató Központ intézményvezető-helyetteseként érdemelte ki az elismerést

Fotó: Kiss Albert

Szabó Aliz Magdolna közel három évtizede elhivatott szakembere a szociális szférának. A Humánszolgáltató Központ intézményvezető-helyetteseként és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjeként országosan is elismert szakmai munkát végez, számos új program kezdeményezője és irányítója.

