Kevésbé tükröződik az utazásainkban a környezettudatosság

A turisták nagy része azt állítja, hogy támogatná a fenntartható utazási gyakorlatokat. Az összes régiót figyelembe véve legalább 80 százalékuk előnyben részesítené a helyi gazdaságokat, és kétharmaduk alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési módokat, vagy közelebbi úti célokat választana az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében. Az európia utazók közül tízből nyolcan kerülnék a társadalmilag felelőtlen, vagy a helyi kultúrát, környezetet és állatvilágot nem tisztelő tevékenységeket.

A válaszadók nagy része szívesen járna vonattal (képünk illusztráció)

Több mint 70 százalékuk szezonon kívül is szívesen utazna, és akár buszokat, vonatokat vagy más helyi tömegközlekedési eszközöket is választana az autók vagy taxik helyett – tette közé egy utazási szakportál. A környezettudatos elképzelések ellenére a legnépszerűbb közlekedési módok továbbra is nagy szén-dioxid-kibocsátással járnak. A repülőgépek használata ugrásszerű növekedést mutat, Európában az utazók fele a légi közlekedést választja – derült ki egy nemzetközi kutatásból.

Az egyensúlyra kell törekedni

Nagy Júlia számos hazai és határon túli turisztikai projekt, köztük Tamási város turisztikai koncepcióját kidolgozó és felügyelő Innotime Hungary ügyvezető igazgatója azt mondja, a fenntarthatóság egyensúlyát kell megtalálni. Melyben benne van a gazdaság fejlesztése, a társadalmi hatások és a környezet védelme is.

Nyilván a turizmus része az, hogy oda utazol valahova, de az egyensúly azt is jelenti, hogy a helyi gazdaságot erősíted azzal, hogy az ottani helyi termékeket fogyasztod, és ezzel egyrészt munkát adsz az ott élőknek és a piacon vagy a helyi boltban megvásárolt ottani vidék bármilyen terméke is a tudatos gondolkodást jelöli, hogy megnézel olyan helyi értékeket vagy attrakciókat, melyek hozzájárulnak az ott élők életkörülményeinek javításához vagy megélhetéséhez. Ha tudatosan részt veszel az utazás során olyan kezdeményezésekben, akciókban ami a helyi értékek megmentését célozza, ez mind hozzá járul a környezettudatos gondolkodáshoz.