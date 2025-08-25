Ilyet régen láttak Uzdon: újra megtelt a régi iskola udvara

Régen volt Uzdon ennyi látogató a régi iskola udvarán. A nyári szünet lezárásaként, hagyományteremtő szándékkal kézműves piacot és ezt követően az első kemencés ünnepet is megtartották. A frissen megszentelt kemencében a térségben ismert és kedvelt ételek készültek, amelyek illata hamar belengte a környéket.

A kézműves piac kemencés ünnep is volt egyben, új hagyományt teremtve ezzel Uzdon

Fotó: Beküldött

Boda Ildikó művelődésszervező elmondta, hogy a nyarat a múzeumkertben szervezett Szent Iván-éji mulatsággal indították, majd a hagyományos, elmaradhatatlan Sió Kupa programsorozata színesítette az eseménynaptárt. A résztvevők közreműködésével a 2017-ben épített kemence az önkéntes segítőknek köszönhetően új tetőt, új vasajtót és megújult külsőt kapott.

A kemencét Vass Zoltán, az azóta elhunyt siklósi kemenceépítő készítette, és ez volt az utolsó munkája. Négyfős csapattal, egyhetes kemenceépítő kurzus keretében valósult meg a projekt. – Célunk az volt, hogy Zoltán tudását továbbörökítve mások is megismerhessék a kemenceépítés folyamatát – mondta Boda Ildikó.

Az összetartozás élményét adja az új kemence Uzdon

Fotó: Beküldött

A kézműves piac és a kemence is a közösségformálás eszköze

A közösségi kemence régen a falvak egyik legfontosabb találkozóhelye volt. Többnyire a falu közepén, a templom vagy a községháza közelében állt, hogy mindenki könnyen elérhesse. Nemcsak sütésre szolgált: a kemence köré gyűltek az emberek, beszélgettek, híreket cseréltek, miközben kenyeret, kalácsot, lángost vagy akár húsokat sütöttek.

Az utóbbi években a közösségi kemencék újra fénykorukat élik. Hagyományőrző falvakban, falunapokon és helyi rendezvényeken egyre gyakrabban elevenítik fel a régi recepteket és sütési hagyományokat. A közös sütések nemcsak a kenyér ízét, hanem a közösségi összetartozás élményét is visszahozzák.

Fotó: Beküldött

Kisültek a finomságok

A kemenceszentelés után igazi gasztronómiai élményekben volt része a látogatóknak: frissen sült kuglófot, punyát, krumplis pogácsát és természetesen babgulyást kínáltak. A település azonban nem áll meg az ünnepléssel. Sebestyén Ákos polgármester elmondta, hogy az ősz is bővelkedik majd programokban:

Szeptember 26-án a hagyományos Petőfi-szavalóverseny várja a környék legjobb előadóit.