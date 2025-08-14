Ez sokakat érint
Tegnap, 8:40
Kiadták a figyelmeztetést: ez vár ránk csütörtökön
Csütörtökön sok napsütés mellett 37 fokos csúcshőmérséklet várható Szekszárdon és környékén. Az éjszakai hőmérséklet 18 fok körül marad. A Dél-Dunántúlon sárga figyelmeztetés él a rendkívüli hőség miatt. Hivatalos tanács: fogyasszunk több folyadékot, kerüljük a nagy fizikai megterhelést és a tűző napot – különösen a déli órákban.
Legyünk előrelátók, szánjunk időt a pihenésre, és ne hagyjuk, hogy a kánikula meglepjen minket hétköznap!
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
2025.08.13. 13:24
Igazi földi pokol jön: kiadták a vörös figyelmeztetést!Harmadfokú hőségriasztást rendel el az országos tisztifőorvos.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre