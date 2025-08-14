augusztus 15., péntek

Ez sokakat érint

Tegnap, 8:40

Kiadták a figyelmeztetést: ez vár ránk csütörtökön

Csütörtökön sok napsütés mellett 37 fokos csúcshőmérséklet várható Szekszárdon és környékén. Az éjszakai hőmérséklet 18 fok körül marad. A Dél-Dunántúlon sárga figyelmeztetés él a rendkívüli hőség miatt. Hivatalos tanács: fogyasszunk több folyadékot, kerüljük a nagy fizikai megterhelést és a tűző napot – különösen a déli órákban.

Kegyetlen forróság érkezik csütörtökön is. Forrás: MW archívum

Legyünk előrelátók, szánjunk időt a pihenésre, és ne hagyjuk, hogy a kánikula meglepjen minket hétköznap!

 

