Ilyennek kell lenned ahhoz, hogy igazán menőnek tűnj mások szemében!

Kiderült, hogy kik a menő emberek hazánkban. Tolna vármegyeieknek is érdemes böngészni a listát.

A legújabb országos felmérés után végre kiderült, hogy mitől lesz valaki menő Forrás: Europion

Kiderült: önbizalom a menő

A kutatásban ezerkétszáz magyar válaszadó mondta el, kit tart menőnek a környezetében, és miért. A toplistát az önbizalom vezeti (ötvenegy százalék), amit a barátságosság (negyvenhét százalék) és az újdonságokra való nyitottság (negyven százalék) követ. A „jó emberek” viszont másképp festenek: náluk a barátságosság, majd a lelkiismeretesség a nyerő.

Fiatalok kontra idősek: ki mit tart menőnek?

A fiataloknál a menőség egyértelműen az önbizalomról és a nyitottságról szól, míg az idősebbek inkább a lelkiismeretes, melegszívű embereket tartják „coolnak”. És hogy ki mennyire tartja magát menőnek? Nos, itt jön a csavar: csak huszonkét százalék gondolja magáról, hogy igazán önbizalommal teli – miközben a menő ismerősöket több mint fele annak látja. Az alkalmazkodóképességben hajlamosak vagyunk pozitívabban értékelni magunkat, mint akár a menő, akár a jó ismerősöket.