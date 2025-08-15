55 perce
Ilyennek kell lenned ahhoz, hogy igazán menőnek tűnj mások szemében!
Az Europion legújabb országos felmérése választ ad arra a kérdésre, amit titokban mindenki feltesz magának: mitől lesz valaki igazán menő? Kiderült az is, hogy vajon menőnek lenni jobb -e, mint „jó embernek” lenni?
Kiderült, hogy kik a menő emberek hazánkban. Tolna vármegyeieknek is érdemes böngészni a listát.
Kiderült: önbizalom a menő
A kutatásban ezerkétszáz magyar válaszadó mondta el, kit tart menőnek a környezetében, és miért. A toplistát az önbizalom vezeti (ötvenegy százalék), amit a barátságosság (negyvenhét százalék) és az újdonságokra való nyitottság (negyven százalék) követ. A „jó emberek” viszont másképp festenek: náluk a barátságosság, majd a lelkiismeretesség a nyerő.
Fiatalok kontra idősek: ki mit tart menőnek?
A fiataloknál a menőség egyértelműen az önbizalomról és a nyitottságról szól, míg az idősebbek inkább a lelkiismeretes, melegszívű embereket tartják „coolnak”. És hogy ki mennyire tartja magát menőnek? Nos, itt jön a csavar: csak huszonkét százalék gondolja magáról, hogy igazán önbizalommal teli – miközben a menő ismerősöket több mint fele annak látja. Az alkalmazkodóképességben hajlamosak vagyunk pozitívabban értékelni magunkat, mint akár a menő, akár a jó ismerősöket.
A hatalom nem menő – legalábbis szerintünk
A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok nem tartják menőnek a hatalmat és a befolyást: mindössze tizenhárom százalék szerint ez a „cool-ság” része, és csak négy százalék szerint tesz valakit jó emberré.
A kutatásban négy szempontból közelítették meg a „menőség” és a „jóság” fogalmát. Először arra kérték a válaszadókat, hogy képzeljenek el egy olyan személyt az ismeretségi körükből – a közvetlen ismeretségi kapcsolat fontos kritérium volt, hogy pontosan körül tudják írni az adott embert –, akire leginkább illik a menő jelző. Ezt követően felsoroltak tizennégy emberi tulajdonságot, amelyek közül több választást is lehetővé téve a válaszadók kijelölhették azokat, amelyek szerintük leginkább jellemzőek az adott személyre.