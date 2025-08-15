2 órája
Így készíthetsz ütős villámfilmet egyetlen mobiltelefonnal – világhírű szakemberek adtak tanácsot
Filmkészítés mobil telefonnal. Erről szóltak az előadások, beszélgetések csütörtökön, Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. Ugyanis már bő kétévtizedes hagyomány, hogy Kindl Gábor, a Forgass a Földért program versenyigazgatója évente megrendezi a Forgass az életért, a Shoot4Life villámfilm készítő versenyt.
Több éve ezt az egyetem szekszárdi központú karával közösen teszi, ezért volt a jövő évi verseny előkészítését szolgáló találkozás, szakmai eszmecsere az egyetem itteni campusán, amelyre Kindl Gábor producer azokat hívta, akikre számíthatnak a jövőben, versenyzőként, szervezőként. Az évek során robbanásszerű változás ment végbe a filmkészítésben, a Shoot4Life világjáték résztvevői már valamennyien videót forgatnak. Ennek során pedig legtöbbször ők egyszemélyben rendezői, operatőrei, vágói, editálói a készülő produkciónak, s végzik az utómunkákat, hangosítást, feliratozást is. Mindenhez kell érteni, igy sokoldalúan kaptak itt hasznos ismereteket.
Egyszemélyben rendező és operatőr is
Kindl Gábor elmondta, újabban divat, olyan, amelyhez alkalmazkodni kell, hogy nem vízszintes, hanem függőleges téglalap alakú a készített, készítendő kép. Magyarázzák ezt azzal, hogy így a kép közepére kerül a legfontosabb gondolatot tükröző képrész, s így a kétoldalt mellette lévő lényegtelenebb, a figyelmet elvonó részek lemaradnak. De indokolják a változást azzal is, hogy egyre többen telefonon nézik a videót, s mert azt a füléhez is így illeszt mindenki, függőlegesen tartva nézik a képet, videót is. Az egyre gyakoribb feliratozást is azzal indokolták, hogy így lehet a mobilon csendben nézni a képet, s olvasva, amit a szereplő mond.
A Shoot4Life világjáték résztvevői legtöbben egyedül készítik a kisfilmet, egyszemélyben rendező, operatőr is kell, hogy legyenek, majd ők végzik az utómunkákat, a vágást, editálást, hangosítást, feliratozást, ezért fontos, hogy mindenhez értsenek, ily módon szóba került valamennyi a nap során. Kindl Gábor többek közt a világosításról, a modern tartalomkészítésről beszélt, s arról, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hogyan lehet mobiltelefon professzionális szintű alkotást készíteni.
A mesterséges intelligencia és a filmezés
Karl Bardosh filmrendező, forgatókönyvíró, a New York University professzora Amerikából online kapcsolódott be a programba, s mint a digitális forradalom egyik úttörője, aki a mobilfilmezés műfajának megalapozójaként vált ismertté, arról is beszélt, hogyan változtatja meg az AI, a mesterséges intelligencia a filmkészítést és az oktatást.
Ennek, a Forgass a Földért Alapítvány szervezte csütörtöki workshopnak egyik célja az is volt, hogy a fiatal generáció tagjait ne csupán fogyasztóként, hanem alkotóként is bevonja a médiavilágba, ezért vett részt ezen, bepillantást nyújtva a televíziós műsorgyártás kulisszatitkaiba, Dránovits István, a Tolnatáj televízió gazdája.
Nagyistók Tibor digitális tartalomgyártó, médiaszakember, akinek nevéhez a Duna Televízió és az MTVA égisze alatt készült népszerű produkciók sora fűződik, online adta tovább a szórakoztató, ismeretterjesztő és a dokumentumműsorok készítése során gyűjtött tapasztalatait.
Ugyancsak a világháló segítségével volt a beszélgetés résztvevője Urbán Ernő, akit úgy emlegetnek, mint az első magyar AI személyiség, s akinek legismertebb munkája Bíró Ada, a televízió Delta című műsorának, mesterséges intelligencia megalkotta műsorvezetője.
Az elektroszmog lesz a jövő évi forgatási téma
A program fontos része volt a Forgass a Földért Alapítvány jövő évi Shoot4Life világjáték előkészületeinek. A korábbi versenyekben is a résztvevők környezetünk védelmével kapcsolatos feladatokat kaptak, s jövőre, ennek jegyében a téma korszerű világunk kényszerű velejárója, az elektroszmog lesz.
Dédapáink korában ilyenről szó sem lehetett volna, de az elektromosság használatba vétele óta egyre sűrűbb ez az villamos berendezések, vezetékek sugárzásából származó sajátságos köd. Kis és nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás, a háztartási gépek mágneses terei, a villanyvezetékeket körülvevő elektromágneses mező, a rádióhullámok, a mobiltelefonok keltette térerő körülvesz minket, magyarázta Juhász János dunaszerdahelyi villamosmérnök. Bartalos Erzsébet dunaszerdahelyi gyógypedagógus, mozgásterapeuta pedig arról beszélt, miként tapasztalta óvodás gyerekeken ennek káros hatását.
Ennek a láthatatlan sugárzásnak látható következményeiről, netán mérsékléséről is szólnak majd az egyperces videók a jövőre, várhatóan májusban sorra kerülő világjátékon, amelynek előkészítője volt ez a találkozó.