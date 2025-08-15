Így készíthetsz ütős villámfilmet egyetlen mobiltelefonnal – világhírű szakemberek adtak tanácsot

Több éve ezt az egyetem szekszárdi központú karával közösen teszi, ezért volt a jövő évi verseny előkészítését szolgáló találkozás, szakmai eszmecsere az egyetem itteni campusán, amelyre Kindl Gábor producer azokat hívta, akikre számíthatnak a jövőben, versenyzőként, szervezőként. Az évek során robbanásszerű változás ment végbe a filmkészítésben, a Shoot4Life világjáték résztvevői már valamennyien videót forgatnak. Ennek során pedig legtöbbször ők egyszemélyben rendezői, operatőrei, vágói, editálói a készülő produkciónak, s végzik az utómunkákat, hangosítást, feliratozást is. Mindenhez kell érteni, igy sokoldalúan kaptak itt hasznos ismereteket.

Kindl Gábor hasznos tanácsokkal látta el a hallgatóságot (Fotó: Szepesi László)

Egyszemélyben rendező és operatőr is

Kindl Gábor elmondta, újabban divat, olyan, amelyhez alkalmazkodni kell, hogy nem vízszintes, hanem függőleges téglalap alakú a készített, készítendő kép. Magyarázzák ezt azzal, hogy így a kép közepére kerül a legfontosabb gondolatot tükröző képrész, s így a kétoldalt mellette lévő lényegtelenebb, a figyelmet elvonó részek lemaradnak. De indokolják a változást azzal is, hogy egyre többen telefonon nézik a videót, s mert azt a füléhez is így illeszt mindenki, függőlegesen tartva nézik a képet, videót is. Az egyre gyakoribb feliratozást is azzal indokolták, hogy így lehet a mobilon csendben nézni a képet, s olvasva, amit a szereplő mond.