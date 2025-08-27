augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

32°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nem mindennapi történet

56 perce

Kis híján tragédiába torkollott a házaspár hazaútja – borzalmas eset történt Szekszárdon

Címkék#hazaút#házaspár#tragédia

Teol.hu

Felháborító történetről számoltak be a Szekszárdon Hallottam nevű Facebook-csoportban. Egy helyi férfi osztotta meg, hogy feleségével együtt majdnem tragédia áldozatai lettek egy szinte mindennapos esti séta során.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt targédia. A fotó illusztráció
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. A fotó illusztráció
Forrás:  MW archívum

A  házaspár este 7 óra körül indult haza a Tartsay Vilmos utcában lévő otthonukba. Amikor az Interspar melletti lángososnál akartak átkelni a zebrán, szabályosan, a kijelölt gyalogátkelőhelyen, váratlanul egy autós száguldott feléjük megállás nélkül.

A férj elmondása szerint az utolsó pillanatban tudta félrerántani a feleségét, akit így is elsodort az autó. Csodával határos módon nem történt súlyos sérülés. Az autó vezetője végül megállt és sikerült megbeszélni az esetet, amit figyelmetlenségnek tulajdonított.

A férj mégis úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza történetüket:

„Csak azért posztoltam ki ezt, hogy mindenki legyen nagyon figyelmes, amikor át szeretne kelni az úttesten – még a zebrán is. És az autóvezetőktől is több odafigyelést kérnék” – írta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu