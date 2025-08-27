Kis híján tragédiába torkollott a házaspár hazaútja – borzalmas eset történt Szekszárdon

Felháborító történetről számoltak be a Szekszárdon Hallottam nevű Facebook-csoportban. Egy helyi férfi osztotta meg, hogy feleségével együtt majdnem tragédia áldozatai lettek egy szinte mindennapos esti séta során.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. A fotó illusztráció

Forrás: MW archívum

A házaspár este 7 óra körül indult haza a Tartsay Vilmos utcában lévő otthonukba. Amikor az Interspar melletti lángososnál akartak átkelni a zebrán, szabályosan, a kijelölt gyalogátkelőhelyen, váratlanul egy autós száguldott feléjük megállás nélkül.

A férj elmondása szerint az utolsó pillanatban tudta félrerántani a feleségét, akit így is elsodort az autó. Csodával határos módon nem történt súlyos sérülés. Az autó vezetője végül megállt és sikerült megbeszélni az esetet, amit figyelmetlenségnek tulajdonított.

A férj mégis úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza történetüket:

„Csak azért posztoltam ki ezt, hogy mindenki legyen nagyon figyelmes, amikor át szeretne kelni az úttesten – még a zebrán is. És az autóvezetőktől is több odafigyelést kérnék” – írta.