Ilyen a kisszékelyi nyár: szombaton kitáncolják a májusfát

Kisszékelyben augusztus tizenhatodikán, délután öt órától kezdődik a Májusfa kitáncolása elnevezésű esemény. A helyszín: a falu kemencéjénél a tó mellett. A jó hangulatról a Brass Vibe zenekar fúvós koncertje gondoskodik. A szervezők a helyszínen készített pörkölttel várják a vendégeket. További részletek itt találhatóak.