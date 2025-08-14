augusztus 14., csütörtök

Pörkölt is lesz

16 perce

Ilyen a kisszékelyi nyár: szombaton kitáncolják a májusfát

Címkék#Kisszékely#májusfa kitáncolás#májusfa#tánc

Brunner Mónika

Kisszékelyben augusztus tizenhatodikán, délután öt órától kezdődik a Májusfa kitáncolása elnevezésű esemény. A helyszín: a falu kemencéjénél a tó mellett. A jó hangulatról a Brass Vibe zenekar fúvós koncertje gondoskodik. A szervezők a helyszínen készített pörkölttel várják a vendégeket. További részletek itt találhatóak. 

 

