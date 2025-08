Kisszékelyi strand: túlélte az esőt, a motorosokat és a zárásokat

A háromszáz fő körüli Tolna vármegyei falu strandja július harmincadikától újra teljes kapacitással üzemel. A kisszékelyi strand ismét kinyitott.

A kisszékelyi strand késői nyitása után egy motoros baráti társaság is kibérelte a strandot, így egy napra zártkörű rendezvénnyé vált a fürdőhely. Fotó: Facebook/Kisszékely Község Önkormányzata

Kisszékelyi strand

A kisszékelyi strand idén hivatalosan július harmadikán nyitotta meg kapuit, ám a nyitás után néhány nappal már átmenetileg be is zárt a hűvös, esős időjárás és karbantartási munkák miatt, és csak korlátozottan, tízfős csoportokban engedték be a látogatókat. Ezután a strand újra kinyitott, majd a hűvös időjárás miatt napokra teljesen zárva maradt. Aztán egy motoros baráti társaság is kibérelte a strandot, így egy napra zártkörű rendezvénnyé vált a fürdőhely. Ez tovább tolta az ismételt strandnyitási időpontot.

A kisszékelyi strand nyitvatartása az időjárástól is függ Fotó: Facebook/Kisszékely Község Önkormányzata

Mostantól újra nyitva – 22 fokos vízzel

Végül július harmincadikán végre bejelentették, hogy a kisszékelyi strand újra nyitva, a víz hőmérséklete 22 Celsius fok. A strand minden nap délelőtt tizenegy órától este hét óráig várja a fürdőzőket. A strandolás előtt érdemes tájékozódni az aktuális időjárásról, mert a strand rossz idő esetén továbbra is zárva tart majd.

Kisszékely időjárását itt tekintheti meg.

Belépőárak és szolgáltatások