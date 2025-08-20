augusztus 20., szerda

Tolnai erdészek, erdőmérnökök

Kiváló gazdálkodók, ők kaptak elismerést Szent István ünnepén

Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Így természetesen az agrárium területén dolgozó legkiválóbb szakemberek és jeles személyek is elismeréseket vehettek át a nemzeti ünnep alkalmából. Tolna vármegyéből több kiváló gazdálkodó is kapott kitüntetést.

Mauthner Ilona

Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából idén is több arra érdemes szakember vehetett át kitüntetést. Az agrárium területén végzett kiváló gazdálkodókat jutalmaztak. Ezek a Tolna vármegyei szakemberek kaptak kitüntetést.

kiváló gazdálkodókat tüntettek ki
 Az államalapító Szent István ünnepe alkalmából, Budapesten a Pesti Vigadóban kiváló gazdálkodókat tüntettek ki, köztük több Tolna vármegyei szakembert
Fotó: AM Sajóiroda/Pelsőczy Csaba

Kiváló gazdálkodók, erdőmérnökök, közgazdászok

 Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Csonka Tibor, erdőmérnök, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgatójának. Ezzel az erdők közjóléti funkcióinak fejlesztése érdekében végzett közel három évtizedes munkáját ismerték el a kiváló erdőmérnöknek. 

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Both Hajnalka, közgazdásznak, aki a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.  A kiváló szakembernek a Tolna vármegyei állami erdővagyon ökológiai értékeinek megőrzése érdekében végzett munkáját, valamint Tamási közösségi életét gazdagító önkéntes tevékenységét ismerték el. 

Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adományozta Pétervári Gábor, a Gemenczi Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdőmérnökének, a Gemenci vadállományban végzett kiemelkedő szakmai eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát kapta még Szemes Ferenc, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze is. A kiváló erdésznek a közel három évtizedes pályafutását ismerték el, mellyel példát mutatott hivatásszeretetből és szakmai elkötelezettségből.

 

 

