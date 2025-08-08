augusztus 8., péntek

„Régi szép idők”

21 perce

A tapasztalatlan hóhér csak sokadik próbálkozásra tudta lefejezni a kapálózó nőt

Vélt vagy valós indokkal is a hóhér elé lehetett kerülni. Kinek hosszú szenvedéssel járó halál, másnak gyors befejezés (lefejezés) jutott. Szerencsére ma már van jobb szórakozási lehetőség, mint egy nyilvános kivégzés.

Révészné Hanol Erzsébet

Kedvelem a történelmi témájú írásokat. Jól tudja ezt a facebook-os algoritmus is, és amikor már éppen céltalannak tűnne a végtelen görgetés, szépen bedob egy-egy bejegyzést az általam követett oldalakról. Az egyik ilyen „szívmelengető” tematikát választott a minap: kivégzési érdekességekkel, ügyetlenkedő hóhérok történeteivel szolgált.

A kivégzések sokáig mindennapi események voltak
Thomas Ketchum kivégzése Claytonban 1901-ben
Forrás: Múlt-Kor

Nem ez volt a terv

Írtak például az új-mexikói Clayton városának első akasztásáról, amely nem sikerült túl jól 1901-ben. A gyatra munka következtében ugyanis az elítélt feje a csapóajtó kinyílásának pillanatában leszakadt testéről. Végül is „a foglalkozás elérte célját”, csak hát nem ez volt a terv. A villamos szék általi halál sem éppen móka és kacagás. Főleg nem volt az az első, amelyet 1890-ben hajtottak végre. Az elítélt az első, 17 másodperces áramütés után még életben volt. A második következtében erei szétrobbantak, teste pedig lángra kapott.

Az angoloknál sem ment simán

III. Richárd angol király unokahúga, Margaret Pole 1541-es kivégzésekor annyira kapálózott, hogy a tapasztalatlan hóhérnak csak a tizenegyedik csapásra sikerült lefejeznie. Stuart Mária egykori skót királynővel sem sikerült egyből végezni 1587-ben. Csak a második csapás volt sikeres, amikor a hóhér diadalittasan felemelte a hajánál fogva, a fej a földre esett – Stuart Mária parókát hordott.

A nyilvános kivégzések közösségi események voltak egykor

Érdemes a hozzászólások között is böngészni. Sokan elütik egy poénnal, vagy – teljesen érthetően – elborzadnak mindettől. A nyilvános kivégzések – tévé, internet és egyebek híján – szórakozási lehetőségnek, közösségi eseménynek számítottak évszázadokkal ezelőtt. De jó érzésű ember ma már aligha szeretne úgy kikapcsolódni, hogy megtekinti más lefejezését. Volt is, aki epésen megjegyezte: régen tényleg minden jobb volt...

 

