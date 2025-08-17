Szép lett
3 órája
Kívül-belül megújult a mórágyi egészségház
Erről posztolt a közösségi médiában, Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke.
Mint írja: „Jó célt szolgált a vármegyei önkormányzat egyedi támogatása Mórágyon is. Egyrészt a település központjában lévő egészségház külső-belső festését valósították meg a helyiek, másrészt hozzájárult egy, a település értékeit bemutató pincemúzeum előkészítéséhez.”
„Köszönöm Glöckner Henrik polgármester úr kalauzolását és azt a munkát, amit hosszú évek óta szívvel-lélekkel folytat a településért” – áll a bejegyzésben.
