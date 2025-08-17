Kívül-belül megújult a mórágyi egészségház

Mint írja: „Jó célt szolgált a vármegyei önkormányzat egyedi támogatása Mórágyon is. Egyrészt a település központjában lévő egészségház külső-belső festését valósították meg a helyiek, másrészt hozzájárult egy, a település értékeit bemutató pincemúzeum előkészítéséhez.”

„Köszönöm Glöckner Henrik polgármester úr kalauzolását és azt a munkát, amit hosszú évek óta szívvel-lélekkel folytat a településért” – áll a bejegyzésben.