Kívül-belül megújult a mórágyi egészségház

Erről posztolt a közösségi médiában, Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke.

Mint írja: „Jó célt szolgált a vármegyei önkormányzat egyedi támogatása Mórágyon is. Egyrészt a település központjában lévő egészségház külső-belső festését valósították meg a helyiek, másrészt hozzájárult egy, a település értékeit bemutató pincemúzeum előkészítéséhez.”

„Köszönöm Glöckner Henrik polgármester úr kalauzolását és azt a munkát, amit hosszú évek óta szívvel-lélekkel folytat a településért” – áll a bejegyzésben. 

 

