Klíma vagy a ventilátor? Melyik praktikusabb a nagy melegben?

Sok családban vita téma, hogy mennyi ideig legyen bekapcsolva a klíma, illetve kell-e egyáltalán, vagy helyette a ventilátor is megteszi. Az idei és a múlt nyár is alaposan próbára tette az emberek tűrőképességét. A szakértő szerint a hőhullámos nyarak miatt panellakásokban már szinte nélkülözhetetlen a klíma vagy a ventilátor.

Mauthner Ilona

A ventilátor olcsóbb, kevesebbet fogyaszt, de csak a levegőt keringeti, míg a klíma ténylegesen hűti is a helyiséget, és csökkenti a páratartalmat, így a penészesedés esélyét is. Ugyanakkor mindkét berendezés helytelen használata egészségügyi problémákhoz vezethet: megfázás, izomfájdalmak jelentkezhetnek. Akkor mégis melyik jobb: a klíma vagy a ventilátor?

Klíma vagy a ventilátor, vajon melyik a praktikusabb?

A válasz nem egyszerű, mert számos tényező befolyásolja a választást az anyagiaktól kezdve a praktikumig. Sőt! Igazából nem is lehet kategorikusan kijelenteni, hogy az egyik jobb a másiknál, hiszen mindegyiknek vannak előnyei, hátrányai, és akkor még az egyedi elképzelésekről nem is szóltunk.

– Nálunk mind a kettő működik. A klímát akkor kapcsolom be amikor hazaérek, szerencsére percek alatt lehűti a nappalit, viszont a többi helyiségben ventilátor van. A férjem inkább a klímát viseli jobban, a ventilátortól, azt mondja, megfájdul a válla – mondta szekszárdi olvasónk. – Mivel a hálóban nincs klímánk, így a ventilátort úgy helyezzük el, hogy a hidegebb levegőt befújja a hálóba. A szomszédunknak mennyezeti ventilátora van, ő nagyon dicséri, azt mondta optimálisan keveri a levegőt, és nem okoz allergiás tüneteket. 

 

Előnyök és hátrányok a két hűtési formánál

A ventilátor olcsóbb, és nem igényel telepítést. Gyorsan és könnyen mozgatható, különböző helyeken használhatjuk. Csak a levegő áramoltatására van szükség, nem hűtést, hanem légmozgást biztosít. Egyszerűbb karbantartású, általában csak a rács vagy lapátok tisztítása szükséges. Használata olcsó, és nem jelent jelentős energiafogyasztást.

A klíma gyakrabban praktikusabb, ha hatékonyabb hűtésre van szükségünk, különösen nyáron, meleg időben. Ha hosszabb távon szeretnénk szabályozni a hőmérsékletet és a páratartalmat. Jobb levegőminőséget biztosít.

 

Összegzésként: A ventilátor olcsó, könnyen kezelhető, jó frissítő légáram felhasználására, de nem csökkenti a hőmérsékletet jelentősen. A klíma drágább, de hatékonyabb a hűtésben és a levegő komfortosításában, különösen a nyári hónapokban.

 

 

 

 

 

 

