Több mint 160 millió forintból újul meg a szekszárdi iskola (videó)
Megkezdődött a szekszárdi Kolping iskola nagyszabású felújítása. A több mint 160 millió forintos beruházás során új tetőszerkezet, korszerű nyílászárók és modern villamoshálózat várja majd a diákokat. Az iskola felső szintje már most megújul, a teljes rekonstrukció pedig néhány éven belül valósulhat meg.
