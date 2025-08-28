augusztus 28., csütörtök

Több mint 160 millió forintból újul meg a szekszárdi iskola (videó)

Teol.hu
Több mint 160 millió forintból újul meg a szekszárdi iskola (videó)

Fotó: Makovics Kornél

Megkezdődött a szekszárdi Kolping iskola nagyszabású felújítása. A több mint 160 millió forintos beruházás során új tetőszerkezet, korszerű nyílászárók és modern villamoshálózat várja majd a diákokat. Az iskola felső szintje már most megújul, a teljes rekonstrukció pedig néhány éven belül valósulhat meg.

További részleteket ide kattintva talál!

 

