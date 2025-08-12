Teol.hu videó
Hatalmas tömeg bulizott a 4S Street bonyhádi koncertjén (videó)
Péntek este hatalmas tömeg bulizott Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, ahol a 4S Street zenekar adott fergeteges koncertet. A koncerten készült videót alább, míg a fotókat ide kattintva találja!
Ez nagy buli volt
2025.08.10. 20:00
Így tombolt a tömeg a nem mindennapi fesztiválon (képgaléria)
