Korlátozás miatt megváltozik a közlekedési rend a városban
A hétvégi Tarka Fesztivál érinti Bonyhád belvárosának közlekedési rendjét. A belvárosban a helyszínek építése miatt csütörtökön 11 órától nem lehet majd közlekedni a Szabadság tér környékén. A korlátozás várhatóan vasárnap kora délutáni órákig tart.
