Isten éltesse!

3 órája

Ez aztán szép kor! A község második legidősebb lakóját köszöntötte a polgármester

Címkék#Salgó Ivett#Makrai Krisztina#Mőcsény

Szeri Árpád

Mőcsény község második legidősebb lakója csütörtökön töltötte be 90. életévét. Győrfi Istvánné, született Makrai Krisztina 1935. augusztus 14-én látta meg a napvilágot a bukovinai Istensegíts településen. 

90 éves
A 90 éves Győrfi Istvánné otthonában, itt látogatta meg és köszöntötte fel Salgó Ivett polgármester
Fotó: Beküldött fotó

Élete nagy részét Palatincán töltötte, a helyi mezőgazdasági termelő szövetkezetnél dolgozott nyugdíjas koráig. Hat gyermeke, tizenhárom unokája és tizenöt dédunokája született. Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte a 90 éves ünnepeltet.

 

