Ez aztán szép kor! A község második legidősebb lakóját köszöntötte a polgármester

Mőcsény község második legidősebb lakója csütörtökön töltötte be 90. életévét. Győrfi Istvánné, született Makrai Krisztina 1935. augusztus 14-én látta meg a napvilágot a bukovinai Istensegíts településen.

A 90 éves Győrfi Istvánné otthonában, itt látogatta meg és köszöntötte fel Salgó Ivett polgármester

Fotó: Beküldött fotó

Élete nagy részét Palatincán töltötte, a helyi mezőgazdasági termelő szövetkezetnél dolgozott nyugdíjas koráig. Hat gyermeke, tizenhárom unokája és tizenöt dédunokája született. Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte a 90 éves ünnepeltet.