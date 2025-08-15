Isten éltesse!
Ez aztán szép kor! A község második legidősebb lakóját köszöntötte a polgármester
Mőcsény község második legidősebb lakója csütörtökön töltötte be 90. életévét. Győrfi Istvánné, született Makrai Krisztina 1935. augusztus 14-én látta meg a napvilágot a bukovinai Istensegíts településen.
Élete nagy részét Palatincán töltötte, a helyi mezőgazdasági termelő szövetkezetnél dolgozott nyugdíjas koráig. Hat gyermeke, tizenhárom unokája és tizenöt dédunokája született. Salgó Ivett, Mőcsény polgármestere oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte a 90 éves ünnepeltet.
