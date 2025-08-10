5 órája
Közgyógyellátás: kevés nyugdíjas él vele, pedig lenne rá lehetősége
Idén változtak a közgyógyellátás feltételei. Mutatjuk, miként élhetnek a nyugdíjasok és a rászorulók a kedvezményes gyógyszervásárlási lehetőséggel. A közgyógyellátás olyan támogatási forma, amely lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyszereket térítésmentesen vagy kedvezményesen vehessenek igénybe.
A közgyógyellátás két formája különböztethető meg: alanyi jogon járó és méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás. A közgyógyellátás jogcímei: vannak, akik alanyi jogon jogosultak rá, jövedelemtől függetlenül, többek között a rokkantsági ellátásban, emelt családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben részesülők és a hadigondozottak. Vannak, akik számára normatív úton ítélik meg ezt az ellátást.
A közgyógyellátás attól is függ, mennyi a havi jövedelem
A támogatás havi szinten akár 12 000 forint is lehet, e mellé évi 6 000 forintnyi akut keretösszeg alanyi jogon jár, így azok, akik nagyobb mennyiségű gyógyszert kényszerülnek állandóan szedni, nemcsak a mindennapos, de a hirtelen jött betegségeik esetén is olcsóbban válthatják ki a szükséges szereket.
A mindenkori nyugdíjminimum összegének 10 százalékát meghaladó gyógyszerköltségek esetén automatikusan jár a közgyógyellátás, amennyiben a családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében pedig annak 150 százalékát.
A méltányossági jogosultságot pedig a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg szociális rászorultságtól függően.
Háziorvostól kell igazolást kérni, ő dönti el a keretet
A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje változó. Hogy a maximum 12 000 forintos havi keretből mennyi jut egy-egy embernek, az a jövedelemtől és a rendszeresen szedett orvosságoktól is függ, ehhez a háziorvos ad igazolást, melyet igényléskor be kell küldeni a járási hivatalba elbírálásra.
Amennyiben a keretösszeg a kiváltandó gyógyszer összegét meghaladó, teljesen ingyen juthatnak a közgyógyellátási igazolvány tulajdonosai az orvossághoz, azonban arra nincs lehetőség, hogy részben a keret terhére, részben a beteg saját költségeiből fizesse azt, tájékoztat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja.