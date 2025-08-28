augusztus 28., csütörtök

Fontos döntések

1 órája

Lakásépítési programról és az új uszodáról is döntött a közgyűlés (FOTÓK)

Címkék#közgyűlés#Szekszárdi Vagyonkezelő Kft#uszoda#Berlinger Attila

Szekszárd közgyűlése csütörtöki ülésén két meghatározó döntést hozott: szeptembertől az állam veszi át a városi uszoda és az élményfürdő működtetését, valamint új lakóingatlanok építésére alkalmas területeket jelölnek ki a városban. A közgyűlés tagjai által támogatott előterjesztések egyaránt a város fejlődését, a lakosság életminőségének javítását szolgálják.

Bencze Péter

Berlinger Attila polgármester a közgyűlési ülés után örömhírként jelentette be: szeptember 1-jétől a Nemzeti Sportügynökség és a Nemzeti Sportuszodák Igazgatósága veszi át a város új fedett uszodájának és a szabadtéri élményfürdőnek a közös üzemeltetését.„Szeretném elmondani az első legfontosabb örömteli hírt: szeptembertől a Magyar Állam veszi át a létesítmény üzemeltetését. Ez egy nagyon fontos szakasz Szekszárd életében, hiszen egyrészt megnyílik az uszoda, másrészt hosszú évek vitás kérdéseit is sikerül rendezni” – fogalmazott a polgármester.

Berlinger Attila a közgyűlés után azt mondta, még ebben a hónapban kinyit az új szekszárdi uszoda
Berlinger Attila a közgyűlés után azt mondta, még ebben a hónapban kinyit az új szekszárdi uszoda
Fotó: Denes Martonfai

Berlinger Attila hozzátette: az ünnepélyes átadást szeptember közepére, a szüreti napok idejére tervezik. Pontos időpont néhány napon belül várható, de a városvezetés szeretné, ha az eseményre protokollvendégek részvételével kerülne sor, bemutatva Szekszárd új büszkeségét.

A polgármester hangsúlyozta: bár a tulajdonba adás jogi és pénzügyi részletei – például a hitelek rendezése vagy a vagyoni jogok átadása – még tisztázásra várnak, ezek a mindennapi használatot nem érintik. „A lakosság biztos lehet benne, hogy az uszoda zavartalanul megnyílik, és minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt majd” – mondta.

Új lakások építését tervezi a közgyűlés

A közgyűlés másik jelentős döntése a városi lakásépítésekhez kapcsolódik. Az előterjesztés hátterét a kormány Otthon Start programja adja, amely fix 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 50 millió forintos lakáshitelt biztosít, 25 éves futamidőre. A program célja, hogy a fiatalok első otthonhoz jutását támogassa, és ezzel a helyben maradás lehetőségeit erősítse.

Az önkormányzat ennek keretében előveszi a több mint 15 éve kidolgozott, de eddig meg nem valósult tervet: a Honvéd utcában, a Fecskeház mellett található, mintegy 4300 négyzetméteres területen egy koncepció szerint 61 lakás és három üzlethelyiség épülhetne. A lakások mérete 40 és 75 négyzetméter közötti lenne, így a garzonok iránt érdeklődő fiatalok és a többgyermekes családok számára egyaránt kínálhatnának megoldást.

Máté Péter alpolgármester az ülés után elmondta: a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t bízták meg azzal, hogy mérje fel a lakossági igényeket, és dolgozzon ki megvalósítási javaslatokat. „Meg kell vizsgálnunk, milyen formában, milyen finanszírozással és milyen beruházó bevonásával érdemes megvalósítani a projektet. November 15-ig várjuk az első konkrét javaslatokat” – mondta az alpolgármester.

Egy másik városrészen is változás várható. A Cinka, Cinege és Kerámia utcák által határolt, egykori agyagbánya területe ma közparknak számít, de a városvezetés szerint ennél sokkal jobban hasznosítható. A terület rekultivált, jelenleg füvesített, játszótéri elemekkel, de a jövőben 20–25 építési telek alakítható ki rajta, a közművek és az infrastruktúra biztosításával. Amennyiben a szabályozási terv társasházas beépítést is lehetővé tesz, akár 100 új lakás is épülhet.

– A célunk egy rendezett, jól tervezett lakóövezet kialakítása, hasonlóan a ’90-es években épült városrészekhez. Akkoriban kimérték a telkeket, kialakították az utcákat, és rövid időn belül beépült a terület. Most is hasonló koncepcióban gondolkodunk, akár családi házas, akár sorházas formában – mondta Máté Péter.

A közgyűlés tagjai 13 napirendi pontot tárgyaltak
A közgyűlés tagjai 13 napirendi pontot tárgyaltak
Fotó: Denes Martonfai

Konstruktív hangulat a közgyűlésen

Az ülés légköre a városvezetők szerint építő jellegű volt. Berlinger Attila polgármester kiemelte: „Nagyon sok vélemény elhangzott, de a vita ezúttal konstruktív volt, amit korábbi időszakokban nem mindig tapasztaltunk. Úgy gondolom, mind az uszoda, mind a lakásépítések kapcsán a város jövője szempontjából fontos, előremutató döntéseket hoztunk.”

Lakásépítési programról és az új uszodáról is döntött a közgyűlés

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

