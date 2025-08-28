Lakásépítési programról és az új uszodáról is döntött a közgyűlés (FOTÓK)

Berlinger Attila polgármester a közgyűlési ülés után örömhírként jelentette be: szeptember 1-jétől a Nemzeti Sportügynökség és a Nemzeti Sportuszodák Igazgatósága veszi át a város új fedett uszodájának és a szabadtéri élményfürdőnek a közös üzemeltetését.„Szeretném elmondani az első legfontosabb örömteli hírt: szeptembertől a Magyar Állam veszi át a létesítmény üzemeltetését. Ez egy nagyon fontos szakasz Szekszárd életében, hiszen egyrészt megnyílik az uszoda, másrészt hosszú évek vitás kérdéseit is sikerül rendezni” – fogalmazott a polgármester.

Berlinger Attila a közgyűlés után azt mondta, még ebben a hónapban kinyit az új szekszárdi uszoda

Fotó: Denes Martonfai

Berlinger Attila hozzátette: az ünnepélyes átadást szeptember közepére, a szüreti napok idejére tervezik. Pontos időpont néhány napon belül várható, de a városvezetés szeretné, ha az eseményre protokollvendégek részvételével kerülne sor, bemutatva Szekszárd új büszkeségét.

A polgármester hangsúlyozta: bár a tulajdonba adás jogi és pénzügyi részletei – például a hitelek rendezése vagy a vagyoni jogok átadása – még tisztázásra várnak, ezek a mindennapi használatot nem érintik. „A lakosság biztos lehet benne, hogy az uszoda zavartalanul megnyílik, és minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt majd” – mondta.

Új lakások építését tervezi a közgyűlés

A közgyűlés másik jelentős döntése a városi lakásépítésekhez kapcsolódik. Az előterjesztés hátterét a kormány Otthon Start programja adja, amely fix 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 50 millió forintos lakáshitelt biztosít, 25 éves futamidőre. A program célja, hogy a fiatalok első otthonhoz jutását támogassa, és ezzel a helyben maradás lehetőségeit erősítse.

Az önkormányzat ennek keretében előveszi a több mint 15 éve kidolgozott, de eddig meg nem valósult tervet: a Honvéd utcában, a Fecskeház mellett található, mintegy 4300 négyzetméteres területen egy koncepció szerint 61 lakás és három üzlethelyiség épülhetne. A lakások mérete 40 és 75 négyzetméter közötti lenne, így a garzonok iránt érdeklődő fiatalok és a többgyermekes családok számára egyaránt kínálhatnának megoldást.

Máté Péter alpolgármester az ülés után elmondta: a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t bízták meg azzal, hogy mérje fel a lakossági igényeket, és dolgozzon ki megvalósítási javaslatokat. „Meg kell vizsgálnunk, milyen formában, milyen finanszírozással és milyen beruházó bevonásával érdemes megvalósítani a projektet. November 15-ig várjuk az első konkrét javaslatokat” – mondta az alpolgármester.