Különleges autó foglalta el a taxisok helyét Szekszárdon! Ön is látta?

Különleges látvány fogadta kollégánkat a Szekszárdi Járásbíróság melletti taxiállomáson: egy igazi matuzsálemnek számító, 1200-as Lada állt a droszton. A jármű meglepően jó állapotban volt, vélhetően a gazdája nemcsak megőrizte, hanem jelentős felújítást is végzett rajta.

A jármű talán egy videófelvétel kelléke lehetett? Fotó: Mártonfai Dénes

Ami azonban igazán figyelemre méltóvá tette az autót, az a tetőre szerelt taxitábla volt, amely az 1980-as éveket idézte, és a rendszáma is a korabeli stílust követte.

Egyelőre nem lehet tudni, mit kereshetett a Lada Szekszárd belvárosában: felmerülhet, hogy egy videó- vagy filmforgatás kellékeként állították ki, de a pontos ok továbbra is rejtély marad.