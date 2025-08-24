55 perce
Kell-e rendszeresen fürdetni a kutyákat?
A kutya bőrén természetes védőréteg van, ami védi a külső hatásoktól, például a bőrfertőzést okozó kórokozóktól. Kutyafürdetés, és minden, amit erről tudni lehet.
Kutyafürdetés az idei évben. Mit gondolnak a kutyák a fürdetésről? Szeretik-e a vizet? Mit mond az állatorvos a kutyák megfelelő fürdetéséről?
Kutyafürdetés: szükség van-e rá?
Nos, az állatorvosok orvosi szempontból vizsgálják a kérdést. Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehéragyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa hírportálunknak ismertette, hogy baktériumok és gombák okozhatják a kutyák bőrfertőzését, amelyek valamilyen élősködővel való fertőzés következményeként is bekerülhetnek a kutya bőrébe. Az utóbbi lehet például bolhásság, amikor a vakarózás és a bőrkiütés miatt megsérült bőrfelszínen kapu nyílik az említett kórokozók bejutására, – amelyek bőrgyulladást okozhatnak –, de lehet például szőrtüszőatka, vagy rühatka is. Következésképpen a kutya bőréről nem tanácsos eltávolítani a természetes védőréteget például gyakori samponos fürdetéssel.
A tiszta víz kevésbé veszélyes
Az állatorvos arról tájékoztatott, hogy a tiszta víz nem oldja a bőrön lévő zsírréteget, ezért az kevésbé veszélyes ilyen szempontból. Leginkább az ember közvetlen közelségében élő szobakutyák esetében van szükség bizonyos mértékű tisztításra, kozmetikázásra, de ezek gyakoriságát is a lehető legkevesebbre érdemes korlátozni: például, amikor a kutyának már szaga van, vagy bepiszkolta magát. Másik hátránya a gyakori fürdetésnek az, hogy a víz által felpuhított bőrbe könnyebben bejutnak a kórokozók, különösen a gombák, amelyek kedvelik a nedves meleg által nyújtott körülményeket. Ha a kutya már szenved valamilyen bőrproblémától, akkor csak megfelelő gyógyhatású samponnal szabad fürdetni. Ehhez pedig célszerű állatorvos tanácsát kérni, főleg azért, mert a bőrön belső szervek betegségei is tüneteket okozhatnak.