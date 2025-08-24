Kell-e rendszeresen fürdetni a kutyákat?

Kutyafürdetés az idei évben. Mit gondolnak a kutyák a fürdetésről? Szeretik-e a vizet? Mit mond az állatorvos a kutyák megfelelő fürdetéséről?

A kutyák többsége alapvetően szereti a vizet, nyáron szeretnek úszni, pancsolni. A kutyák a vízben is boldog állatok, valamint a kutyafürdetés is fontos a számukra Fotó: Ripost (archiv)

Kutyafürdetés: szükség van-e rá?

Nos, az állatorvosok orvosi szempontból vizsgálják a kérdést. Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehéragyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa hírportálunknak ismertette, hogy baktériumok és gombák okozhatják a kutyák bőrfertőzését, amelyek valamilyen élősködővel való fertőzés következményeként is bekerülhetnek a kutya bőrébe. Az utóbbi lehet például bolhásság, amikor a vakarózás és a bőrkiütés miatt megsérült bőrfelszínen kapu nyílik az említett kórokozók bejutására, – amelyek bőrgyulladást okozhatnak –, de lehet például szőrtüszőatka, vagy rühatka is. Következésképpen a kutya bőréről nem tanácsos eltávolítani a természetes védőréteget például gyakori samponos fürdetéssel.