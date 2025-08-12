Még mindig nem tudják, mitől lett tele kukaccal és lárvával az ivóvíz

Hírportálunk még a hónap elején írt arról, hogy ihatatlan az ivóvíz Szakályban. A helyiek kukacok és lárvák jelenlétéről számoltak be. Egyikük vörös kukacokat is látott a csapvízben, a helyiek inkább a közeli forráshoz járnak vízért.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

A szakályi önkormányzat most arról számolt be a közösségi oldalon, hogy az ERÖV Víziközmű Zrt. szakemberei folyamatosan dolgoznak a megoldáson, ugyanakkor a helyiek segítségét is kérik. Arra kérik őket, hogy otthonaikban öblítsék át a belső vízhálózatot. A csapokról távolítsák el a szűrőt, nyissák meg és hagyják folyni a vizet. Javasolják számukra, hogy a vízszűrőt visszahelyezés előtt hipós és vizes oldatban fertőtlenítsék. A belső hálózat öblítéséhez segítséget ajánlanak számukra. Tájékoztatják őket, hogy augusztus hónapban minden szakályi fogyasztási helyen két köbméter vízdíjat jóváírnak a lakosoknak.