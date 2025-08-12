38 perce
Még mindig nem tudják, mitől lett tele kukaccal és lárvával az ivóvíz
Még nem oldódott meg az ivóvízprobléma Szakályban. A szakemberek folyamatosan dolgoznak rajta, hogy az ivóvíz minőségét stabilizálják.
Hírportálunk még a hónap elején írt arról, hogy ihatatlan az ivóvíz Szakályban. A helyiek kukacok és lárvák jelenlétéről számoltak be. Egyikük vörös kukacokat is látott a csapvízben, a helyiek inkább a közeli forráshoz járnak vízért.
A szakályi önkormányzat most arról számolt be a közösségi oldalon, hogy az ERÖV Víziközmű Zrt. szakemberei folyamatosan dolgoznak a megoldáson, ugyanakkor a helyiek segítségét is kérik. Arra kérik őket, hogy otthonaikban öblítsék át a belső vízhálózatot. A csapokról távolítsák el a szűrőt, nyissák meg és hagyják folyni a vizet. Javasolják számukra, hogy a vízszűrőt visszahelyezés előtt hipós és vizes oldatban fertőtlenítsék. A belső hálózat öblítéséhez segítséget ajánlanak számukra. Tájékoztatják őket, hogy augusztus hónapban minden szakályi fogyasztási helyen két köbméter vízdíjat jóváírnak a lakosoknak.
„Közös érdekünk, hogy a településen minél előbb ismét zavartalan legyen az ivóvízszolgáltatás és kifogástalan a csapvíz minősége” – írják a Facebookon.