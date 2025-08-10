augusztus 10., vasárnap

Hamarosan már kóstolhatjuk a lassan olvadó fagylaltot

A nyári melegben a fagylalt gyorsan olvad, ami sokakat bosszant. Egy új fejlesztésnek köszönhetően azonban a lassan olvadó fagyi végre hosszabb ideig tartja meg állagát. Így a hűsítő finomság nem kezd el kalandozni a pólónkon.

Szeri Árpád

A világmindenség legnagyobb kihívása nem a fekete lyukak titka, avagy az emberiség megmaradásának kérdése, hanem a lassan olvadó fagyi hiánya a nyári forróságban. De jön a tudomány, és lássunk csodát, örökre megváltoztatja a cseppfolyós helyzetet! A BBC szerint egy élelmiszertudós feltalálta a lassan olvadó fagylaltot.  A kutató állítólag annyira megszállottja lett a felfedezésének, hogy otthon a hűtőszekrényében jegesmedvét tart, így van kivel beszélgetnie munka közben.

lassan olvadó fagyi
A lassan olvadó fagyi még a jövő ígérete, úgyhogy jelenleg még nem árt az óvatosság. Fotó: Fotó: MW archívum

Lassan olvadó fagyi, ami nem mese

A csodafegyver neve tanninsav,  ami eddig főleg a borban és teában bujkált. Most viszont beköltözik a tölcsérünkbe, és zselés állagot varázsol a fagyiba. Ez az eljárás persze nem „megfagyasztja az időt” – tehát a kánikula nem tűnik el varázsütésre –, de a fagyi tartósabb lesz, mint egy átlagos nyári románc. Így ez a hűs csemege nem omlik össze az első napsugár láttán, ellentétben velünk, amikor meglátjuk a cukrász pultnál: a gombóc ára úgy felment, mint a vérnyomásunk.

A történelem folyamán a Nap és a fagylalt örök harcában eddig mindig az utóbbi volt vesztésre ítéltetve. Nagyjából úgy, mint Andersen meséjében a hóember a tavasz beköszöntésekor. Ám ha a fejlesztés beválik, az nem mese lesz. Hanem forradalmian maradandó változás kedvenc édességünk eddig képlékeny állagában.  Jövőre tehát már nem a fagyink, hanem csak mi olvadunk el a hőségtől.

 

