Hamarosan már kóstolhatjuk a lassan olvadó fagylaltot

A világmindenség legnagyobb kihívása nem a fekete lyukak titka, avagy az emberiség megmaradásának kérdése, hanem a lassan olvadó fagyi hiánya a nyári forróságban. De jön a tudomány, és lássunk csodát, örökre megváltoztatja a cseppfolyós helyzetet! A BBC szerint egy élelmiszertudós feltalálta a lassan olvadó fagylaltot. A kutató állítólag annyira megszállottja lett a felfedezésének, hogy otthon a hűtőszekrényében jegesmedvét tart, így van kivel beszélgetnie munka közben.

A lassan olvadó fagyi még a jövő ígérete, úgyhogy jelenleg még nem árt az óvatosság. Fotó: Fotó: MW archívum

Lassan olvadó fagyi, ami nem mese

A csodafegyver neve tanninsav, ami eddig főleg a borban és teában bujkált. Most viszont beköltözik a tölcsérünkbe, és zselés állagot varázsol a fagyiba. Ez az eljárás persze nem „megfagyasztja az időt” – tehát a kánikula nem tűnik el varázsütésre –, de a fagyi tartósabb lesz, mint egy átlagos nyári románc. Így ez a hűs csemege nem omlik össze az első napsugár láttán, ellentétben velünk, amikor meglátjuk a cukrász pultnál: a gombóc ára úgy felment, mint a vérnyomásunk.

A történelem folyamán a Nap és a fagylalt örök harcában eddig mindig az utóbbi volt vesztésre ítéltetve. Nagyjából úgy, mint Andersen meséjében a hóember a tavasz beköszöntésekor. Ám ha a fejlesztés beválik, az nem mese lesz. Hanem forradalmian maradandó változás kedvenc édességünk eddig képlékeny állagában. Jövőre tehát már nem a fagyink, hanem csak mi olvadunk el a hőségtől.