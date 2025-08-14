1 órája
Láthatatlan minták, látható hatások a módszerben, amire mindenkinek szüksége van
Fenntartásokkal néztem a családállítás módszerére. Azt gondoltam, ez olyasmi, mint a jóslás vagy kártyavetés. Mígnem több pszichológiai szakkönyvben is, ha nem pontosan a családállítás módszerével, de pszichodramatikus megközelítéssel találkoztam. Így rászántam magam egy egyéni állításra, ami igazi fordulatot hozott.
Előkerültek rég feledett lenyomatok olyan távolságokból, ami, azt gondoltam, már nem ér el hozzám. És egyszer csak ott álltam a kavargó történetek közepén, mint egy képcsarnokban. Kiderül, a kulisszák mögött minden mozdulatnak oka van. Egy biztos, a módszer nem varázspálca, és ez a tény egyben megnyugtató is. Inkább finom ecsetvonás, ami új színt visz a családi portréba.