Láthatatlan minták, látható hatások a módszerben, amire mindenkinek szüksége van

Fenntartásokkal néztem a családállítás módszerére. Azt gondoltam, ez olyasmi, mint a jóslás vagy kártyavetés. Mígnem több pszichológiai szakkönyvben is, ha nem pontosan a családállítás módszerével, de pszichodramatikus megközelítéssel találkoztam. Így rászántam magam egy egyéni állításra, ami igazi fordulatot hozott.

Képünk illusztráció. Fotó: Steve Allen

Előkerültek rég feledett lenyomatok olyan távolságokból, ami, azt gondoltam, már nem ér el hozzám. És egyszer csak ott álltam a kavargó történetek közepén, mint egy képcsarnokban. Kiderül, a kulisszák mögött minden mozdulatnak oka van. Egy biztos, a módszer nem varázspálca, és ez a tény egyben megnyugtató is. Inkább finom ecsetvonás, ami új színt visz a családi portréba.