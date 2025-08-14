augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Láthatatlan minták, látható hatások a módszerben, amire mindenkinek szüksége van

Címkék#családállítás#család#jegyzet

Fenntartásokkal néztem a családállítás módszerére. Azt gondoltam, ez olyasmi, mint a jóslás vagy kártyavetés. Mígnem több pszichológiai szakkönyvben is, ha nem pontosan a családállítás módszerével, de pszichodramatikus megközelítéssel találkoztam. Így rászántam magam egy egyéni állításra, ami igazi fordulatot hozott.

Képünk illusztráció. Fotó: Steve Allen

Előkerültek rég feledett lenyomatok olyan távolságokból, ami, azt gondoltam, már nem ér el hozzám. És egyszer csak ott álltam a kavargó történetek közepén, mint egy képcsarnokban. Kiderül, a kulisszák mögött minden mozdulatnak oka van. Egy biztos, a módszer nem varázspálca, és ez a tény egyben megnyugtató is. Inkább finom ecsetvonás, ami új színt visz a családi portréba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu