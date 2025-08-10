Leállt az EESZT rendszere – hogyan juthat most gyógyszerhez?

Péntek kora délután súlyos technikai hibák léptek fel az elektronikus közigazgatás több hardveres elemében, amely érintette az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) is – közölte az Energiaügyi Minisztérium Kommunikációs Főosztálya. A szakemberek a nemzetközi gyártó cég bevonásával azonosították az eszközhibát, és haladéktalanul megkezdték a javítást.

Fotó: Móricz Sabján Simon/VAOL

Bár a Digitális Állampolgár felület, az okmányigénylő portálok és a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás már ismét működik, az EESZT és a felhőalapú receptkiváltás továbbra sem elérhető.

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók – áll a minisztérium közleményében.

Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

Az Energiaügyi Minisztérium kéri a lakosság türelmét, amint a szolgáltatás helyreáll, további tájékoztatást adnak.