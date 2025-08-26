augusztus 26., kedd

1 órája

Légi parádéval ünnepelték Dunaföldváron az államalapítást (videó)

Címkék#video#parádé#ünnepség#helikopter

Teol.hu

Másfél napos ünnepséget rendeztek Dunaföldváron az államalapítás alkalmából. A program része volt a már megszokott helikopterbemutató is, amely hatalmas tömeget vonzott idén is.

 

 

