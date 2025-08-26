Teol.hu videó
1 órája
Légi parádéval ünnepelték Dunaföldváron az államalapítást (videó)
Másfél napos ünnepséget rendeztek Dunaföldváron az államalapítás alkalmából. A program része volt a már megszokott helikopterbemutató is, amely hatalmas tömeget vonzott idén is.
Teol.hu videó
- Mediterrán hangulat, új facsemeték: így szépül Szekszárd (videó)
- Videón az ország egyik legrégebbi sporteseménye (videó)
- Tündéri videó készült Szekszárdon – Ilyet még nem látott (videóval)
- A nagydorogi csecsemőgyilkosságról tart sajtótájékoztatót a rendőrség – Percről percre (videó)
- Szekszárd városa idén is méltósággal emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre