Olvasóink szavaztak: ők Tolna vármegye legjobb orvosai

Rengeteg választ kaptunk olvasóinktól arra a kérdésre, hogy kit tartanak Tolna vármegye legjobb gyermekorvosának, háziorvosának. A Facebook-poszt alatt sorjáztak a nevek, szívecskés, mosolygós, hálás emojik társaságában, és közel kilencven orvos neve került fel így a listára. A gyermekorvosok közül dr. Tusa Annamária, szekszárdi, dr. Bese Zsuzsanna, bonyhádi, dr. Alacsony Mária, dombóvári és dr. Győri Gábor, hosszú ideig szekszárdi, jelenleg paksi gyermekgyógyász neve szerepel legtöbbször a hozzászólások között.

Dr. Tusa Annamária egyike azoknak, akit a legjobb gyermekorvosnak tartanak

Forrás: TEOL archív

Dicsérő szavak a legjobb gyermekorvosokról

Tusa Annamária dr-nő! nagyon sajnáltam, hogy elköltöztünk, egy angyal volt a gyerekekkel

– írta egy édesanya. Dr. Bese Zsuzsanna kapcsán pedig így fogalmazott egy szülő:

nagyon szeretjük, mindig mindenben segít, bármikor lehet rá számítani.

Több gyermekorvos kapcsán is elismerő szavakat használtak olvasóink. Íme, néhány:

Gyermekorvos: Számunkra Dr. Kuner Mária. A koraszülött babánkkal kapcsolatban mindig hiteles információkkal látott el minket. Nyugodt, higgadt volt minden helyzetben, nagyon nagy tudással és szakmai tapasztalattal rendelkezik! Mindig minden úgy alakult, ahogy mondta! Hálásak vagyunk neki!

Más dr. Matán Esztert méltatja:

Gyermekorvosnak születni kell, a Doktornő született gyerekorvos, a kisfiam imádja.

Egy másik anyuka pedig ezen a véleményen van:

Mindenkinek a saját orvosa a legjobb. Azok közül, akikhez nekem szerencsém volt abban az időben 3 lurkóval, úgy gondolom, messzemenőkig a legnagyobb tudással és ismeretekkel rendelkező gyermekorvos Dr. Rippl Ilona!

Szakértelem, empátia, lelkiismeretesség

A felnőtt háziorvosok között dr. Mosonyi Erzsébet, faddi háziorvos neve szerepel legtöbbször, kiemelve többek között lelkiismeretességét, szakmai tudását, de szintén sokszor említik dr. László Esztert is, az egyik hozzászóló „Kakasd hegyidoktorának” nevezi őt, és több hozzászólásban bővebben is méltatják. Például így:

a legjobb háziorvos gyermekek és felnőttek számára is! Nála felkészültebb és empatikusabb doktornővel életemben nem találkoztam.

Dr. Farkas Tibort, Gyönk, valamint dr. Szabó Pétert, Várdomb háziorvosát is többen a legjobbnak tartják, a Szekszárdon rendelő orvosok közül pedig dr. Bálint Orsolya, dr. Endrődi Csaba és dr. Papp Zoltán neve is többször előfordul, akárcsak a Bonyhádon praktizáló dr. Molnár Máriáé.