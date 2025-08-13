Halálos kór pusztít – lépfene miatt hullanak az állatok a szomszédban

A lépfene főként a növényevő állatokat, ezen belül is a kérődzőket veszélyezteti, ezért nem meglepő, hogy Horvátországban szarvasmarhák estek áldozatul. Az elhullott állatok boncolásakor az egyik legszembetűnőbb jel a lép drasztikus megnagyobbodása, ami akár öt-hatszorosára is nőhet – innen ered a betegség neve is, a lépfene. A kórokozó legelés során, szájon át jut az állat szervezetébe, majd a véráramba kerülve robbanásszerű szaporodásba kezd – számol be az esetről az magro.hu oldal.

Tarol a lépfene a szomszédban: a kórokozó legelés során, szájon át jut az állat szervezetébe

Fotó: Képünk illusztráció

Fodor László, az Állatorvostudományi Egyetem professzora elmondta: fiatal állatorvosként gyakran találkozott lépfenés esetekkel, és megfigyelte, hogy a beteg állat néhány órával a pusztulás előtt még teljesen egészségesnek tűnt, tele volt a bendője. A baktérium tehát rendkívül gyors lefolyású betegséget okoz. Bár a fertőzött állat a váladékaival üríti a kórokozót, az állatról állatra történő terjedés ritka, a betegség jellemzően a környezetből fertőz.

Lépfene: elhullott állat maradványa lehet a felelős

Fodor László szerint a horvát eset hátterében valószínűleg egy korábban elhullott és a földbe temetett lépfenés állat maradványai állnak, amelyek spórái évtizedek múltán is fertőzőképesek maradtak. A dögkutak helyei mára sokszor feledésbe merültek, a talajvíz vagy áradások pedig képesek a spórákat a felszínre hozni. Hasonló történt az Ipoly mentén is a 90-es években, amikor árvíz mosta ki a fertőzött állati maradványokat.

Magyarországon is rendszeresen előfordul lépfene, így a betegség az állatorvosi gyakorlatban nem ritkaság. 2014-ben például két lépfenés szarvasmarhát vágtak le illegálisan, és a hús egy része közétkeztetésbe került. Bár az ételt alaposan megfőzték, így nem okozott megbetegedést, több ember közvetlenül érintkezett a fertőzött állatokkal, és kórházi kezelésre szorult.

A kórokozó az ember szervezetébe leggyakrabban apró sérüléseken keresztül jut be, bőrön jelentkező, vérzéses és vizenyős gyulladást okozva (bőranthrax), amely kezelés mellett gyógyítható. Nyers vagy nem kellően hőkezelt fertőzött hús fogyasztása bélanthraxhoz vezethet, írja az oldal.